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Помогите пожалуйста.Вычислите более рациональным способом:715умножить на 3.74умножить на 15
Помогите пожалуйста.Вычислите более рациональным способом:715умножить на 3.74умножить на 15
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7/15*3,74*15=7*3,74=26,18
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