Помогите пожалуйста.Задача:из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Какую часть пути составит расстояние между поездами через час с момента их выез да,если перввй поезд проходит весь путь з...
Помогите пожалуйста.Задача:из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Какую часть пути составит расстояние между поездами через час с момента их выез да,если перввй поезд проходит весь путь за6ч,а второй поезд за 8ч
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1/6 + 1/8 = 4/24 + 3/24 = 7/24 ( пути ) проедут поезда за 1 час 2) 1 - ( 7/24 ) = 17/24 ( пути ) расстояние между поездами через 1 час ОТВЕТ 17/24 пути