Помогите пол дня нём могу решить: #1 Опредилите,какое из чисел 3,5,-2 являются корнем ??равнения: х+(8-3х)=12. #2 решите уравнения: а)4х+1=-3+15 б)4х+2(1-3х)=13. #3 решить уравнение: 1/2х-2=1/3(х+3/4). Обозначения: /дробная чер...

Математика
Помогите пол дня нём могу решить: #1 Опредилите,какое из чисел 3,5,-2 являются корнем ??равнения: х+(8-3х)=12. #2 решите уравнения: а)4х+1=-3+15 б)4х+2(1-3х)=13. #3 решить уравнение: 1/2х-2=1/3(х+3/4). Обозначения: /дробная черта;хто-что надо найти в уравнении;#-номер.
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