ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ К ЗАВТРЕШНИМУ ДНЮ КТО МНЕ ОТВЕТИТ Я СКАЖЕ СПА??ИБО ЗАБАНИЯ ТАКОЕ. ВЫБРАТЬ 1 ВРЯНТ. УКАЖИТЕ ГЛАГОЛ 2 СПРЯЖЕНИЯ ,КОТОРЫЙ УПОТРЕБЛЁН В ФОРМУ 2 ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМИНИ. 1) ...

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ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ К ЗАВТРЕШНИМУ ДНЮ КТО МНЕ ОТВЕТИТ Я СКАЖЕ СПА??ИБО ЗАБАНИЯ ТАКОЕ. ВЫБРАТЬ 1 ВРЯНТ. УКАЖИТЕ ГЛАГОЛ 2 СПРЯЖЕНИЯ ,КОТОРЫЙ УПОТРЕБЛЁН В ФОРМУ 2 ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМИНИ. 1) ПРИГОТОВИШЬ 2)НОСИТЕ 3)КАТАЕШЬСЯ 4)СМОТРИШЬ

Автор: Гость