ПОМОГИТЕ . ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ .HELP. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,Магний,алюминий. Как указать признаки сходства и различия строения атомов?
Химия
ПОМОГИТЕ . ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ .HELP. 1.расположите элементы бор литий азот фтор неон углерод в порядке возрастания их металлических свойств 2.Натрий,Магний,алюминий. Как указать признаки сходства и различия строения атомов?
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Ne(неон) F(фтор) N (азот)B(бор) Li (литий ) у лития больше всего металлический свойств
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