Помогите понять цитату)написать сочинение-рассуждениеЕмельянова О.Н.: «Авторская речь обладает не только изобразительностью, но и выразительностью и х арактеризует не только объект высказывания, но и самого говорящего».

Трудно не согласиться с высказыванием современного российского филолога О.Н. Емельяновой, которая утверждает: «Авторская речь обладает не только изобразительностью, но и выразительностью и характеризует не только объект высказывания, но и самого говорящего».