Помогите. Попробуйте на основе сюжета сказки Г.-Х. Андерсена lt;lt;пятеро из одного ??тручка gt;gt; построить научно- познавательный рассказ .

Литература
Помогите. Попробуйте на основе сюжета сказки Г.-Х. Андерсена lt;lt;пятеро из одного ??тручка gt;gt; построить научно- познавательный рассказ .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю так Включи в рассказ то что:не нужно хвастаться,нужно просто верить в свои мечты.А дальше сама думаю сможешь
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