Помогите построить цепочку: от си М53 вверх, вниз ч4, Б64 вверх, ув4 вниз, б6(аккорд) вверх, ч5 вниз, М64 вверх, Б53 вниз, б2 вверх, б6 вниз, м2 вверх, м3 вниз

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Помогите построить цепочку: от си М53 вверх, вниз ч4, Б64 вверх, ув4 вниз, б6(аккорд) вверх, ч5 вниз, М64 вверх, Б53 вниз, б2 вверх, б6 вниз, м2 вверх, м3 вниз

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