Помогите построить цепочку: от си М53 вверх, вниз ч4, Б64 вверх, ув4 вниз, б6(аккорд) вверх, ч5 вниз, М64 вверх, Б53 вниз, б2 вверх, б6 вниз, м2 вверх, м3 вниз
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Помогите построить цепочку: от си М53 вверх, вниз ч4, Б64 вверх, ув4 вниз, б6(аккорд) вверх, ч5 вниз, М64 вверх, Б53 вниз, б2 вверх, б6 вниз, м2 вверх, м3 вниз
Ответ(ы):
Гость:
М53:си,ре,фа ч4:си, фа диез, б64:си, ми, соль диез ув4: фа,си б6:си,ре соль ч5:си, ми м64: си, ми, соль б53: ми соль диез си б2: си до диез б6:ре си м2 си до м3:соль диез си
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