Помогите построить цепочку: от си М53 вверх, вниз ч4, Б64 вверх, ув4 вниз, б6(аккорд) вверх, ч5 вниз, М64 вверх, Б53 вниз, б2 вверх, б6 вниз, м2 вверх, м3 вниз

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Помогите построить цепочку: от си М53 вверх, вниз ч4, Б64 вверх, ув4 вниз, б6(аккорд) вверх, ч5 вниз, М64 вверх, Б53 вниз, б2 вверх, б6 вниз, м2 вверх, м3 вниз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
М53:си,ре,фа  ч4:си, фа диез,   б64:си, ми, соль диез   ув4: фа,си   б6:си,ре соль  ч5:си, ми   м64: си, ми, соль   б53: ми соль диез си    б2: си  до диез   б6:ре  си м2  си до   м3:соль диез  си
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