Помогите Постройте график функции y = x2 – 6x + 5. Найдите с помощью графика: А. знач??ние y при x = 0,5; Б. значения x, при которых y = –1; В. нули функции; промежутки, в которых y gt; 0 и в которых y lt; 0; Г. промежуто...

Алгебра

Помогите Постройте график функции y = x2 – 6x + 5. Найдите с помощью графика: А. знач??ние y при x = 0,5; Б. значения x, при которых y = –1; В. нули функции; промежутки, в которых y gt; 0 и в которых y lt; 0; Г. промежуток, на котором функция возрастает

Автор: Гость