Помогите Постройте график функции y = x2 – 6x + 5. Найдите с помощью графика: А. знач??ние y при x = 0,5; Б. значения x, при которых y = –1; В. нули функции; промежутки, в которых y gt; 0 и в которых y lt; 0; Г. промежуто...
Алгебра
Помогите Постройте график функции y = x2 – 6x + 5. Найдите с помощью графика: А. знач??ние y при x = 0,5; Б. значения x, при которых y = –1; В. нули функции; промежутки, в которых y gt; 0 и в которых y lt; 0; Г. промежуток, на котором функция возрастает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X вериша=3 y в=-4 x 2 1 0 y -3 0 5 график сам построй а) y=2.5 при x=0.5 Б)x=1.2 при y=-1 в) при x=0 y=5 при y=0 x1=5 x2=1 на промежутке (- бессконечно;1)(5;+бесскончно) Г)ф-ия возрастает на промежутке(-4;+бессконечно) убывает на промежутке(- бессконечно;-4)
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