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Помогите пож,не знаю,правильно или нет(((
География
Помогите пож,не знаю,правильно или нет(((
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроди все правельно........................
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