Помогите пож очень прошу!!! Решить уравнение и задачу. 1) х²+8x+15=0 2) 5х²-8x+3=0 3) х²-2x-2=0 Задача: Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой ,а его площадь равна 240см².Найдите стороны прямоугольника.
Алгебра
Помогите пож очень прошу!!! Решить уравнение и задачу. 1) х²+8x+15=0 2) 5х²-8x+3=0 3) х²-2x-2=0 Задача: Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой ,а его площадь равна 240см².Найдите стороны прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
2) 5х²-8x+3=0 D=(-8^2)-4*5*3=64-60=4 х1=8+2/2=5 х2=8-2/2=3 Ответ: х1=5, х2=3
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