Помогите пож очень прошу!!! Решить уравнение и задачу. 1) х²+8x+15=0 2) 5х²-8x+3=0 3) х²-2x-2=0 Задача: Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой ,а его площадь равна 240см².Найдите стороны прямоугольника.

Алгебра

Помогите пож очень прошу!!! Решить уравнение и задачу. 1) х²+8x+15=0 2) 5х²-8x+3=0 3) х²-2x-2=0 Задача: Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой ,а его площадь равна 240см².Найдите стороны прямоугольника.

Автор: Гость