Помогите пожайлуста решить задачю Как налить в кастрюлю 2 л воды,если естьбанки вместимостью 1и3 л? запиши числовые равенства.

Математика
Помогите пожайлуста решить задачю Как налить в кастрюлю 2 л воды,если естьбанки вместимостью 1и3 л? запиши числовые равенства.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
налить  3-х литровую банку .отлить из нее 1л в литровую и в банке 2 литра3-1=2

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