Помогите пожайлуста!!! с химией. при температуре 20 С в 50 г воды может раствориться хлорид натрия массой 18 г. Плотность получаемого раствора равна 1.2 г/мл. Рассчитайте растворимость соли при данной температуре.
Химия
Помогите пожайлуста!!! с химией. при температуре 20 С в 50 г воды может раствориться хлорид натрия массой 18 г. Плотность получаемого раствора равна 1.2 г/мл. Рассчитайте растворимость соли при данной температуре.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предыдущий ответ правильный. Растворимость для твердых веществ рассчитывается по формуле S = m(в-ва) : 100 г H2O. Но если вам требуется в г/л, нужно рассчитать объем раствора: V(р-ра)=m(p-pa):p= (m H2O + m NaCl):p = 68:1.2=56,7 мл. В 56,7 мл растворено 18 г хлорида натрия. S=18г:56,7мл=0,3175г/мл = 317,5 г/л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Подумайте,чем сказка "Буратино" похожа на фольклорную сказку и чем от неё отличается.ПОМОГИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Английский язык
Oil,butter,eggs,fish,latuce,rice,bread,pasta,potatoes,spring onions,orange juice - по образцу с молоком сделайте точно ??акже, но со словами:fat,pr...