Помогите пожайлусто 1)Билеты в театр стоили 300 рублей, потом их цена увеличилась на 12%. На сколько рублей увеличилась цена билета? 2) В классе 35% учеников - мальчики. Сколько процентов учеников этого класса- девочек ? 3) ...
Математика
Помогите пожайлусто 1)Билеты в театр стоили 300 рублей, потом их цена увеличилась на 12%. На сколько рублей увеличилась цена билета? 2) В классе 35% учеников - мальчики. Сколько процентов учеников этого класса- девочек ? 3) В лесу 800 деревьев. Сосны составляют 25% всех деревьев. Сколько сосен в лесу? 4) Надо вспахать участок поля в 500га. В первый день вспахали 150га. Сколько процентов составляет вспаханный участок от площади всего поля? 5) Рыбак поймал 15 лещей, что составляет 30% всего улова. Сколько всего рыб поймал рыбак? * 6) Рабочие наметили отремонтировать за неделю участок дороги длиной 760м. Сколько процентов работы они выполнят, если они отремонтируют 152 м .? На сколько процентов они недовыполнят план? 7) В яблоневом саду собрали 8400 кг яблок. На долю антоновских яблок приходится 45% всего урожая. Сколько килограммов антоновских яблок собрали в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 336-300=на 36 р 2)100-35=65% девочки 3)200 деревьев- сосны 7)3780 кг ант. яблок.
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