Помогите пожайста! 9й класс,! периметр прямоугольного треугольника равен 24см, ег?? гипотенуза равна 10см. Найдите катеты этого треугольника

Алгебра
Помогите пожайста! 9й класс,! периметр прямоугольного треугольника равен 24см, ег?? гипотенуза равна 10см. Найдите катеты этого треугольника
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