Помогите пожайста! 9й класс,! периметр прямоугольного треугольника равен 24см, ег?? гипотенуза равна 10см. Найдите катеты этого треугольника
Алгебра
Помогите пожайста! 9й класс,! периметр прямоугольного треугольника равен 24см, ег?? гипотенуза равна 10см. Найдите катеты этого треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Имеется логическая схема светофора.На два выхода А и В могут подаваться сигналы 1 ??ли 0.Если на выходах образуется сигнал 1 ,то загораются лампочк...