Помогите пожалуйста 1) 2 3/5 *1 9*26; 2) 7/19 * 57::: туристы прошли 15 км из них 3/5 пути они шли л??сом сколько км прошли туристы по леу::: найдите значение выражений

Математика

Помогите пожалуйста 1) 2 3/5 *1 9*26; 2) 7/19 * 57::: туристы прошли 15 км из них 3/5 пути они шли л??сом сколько км прошли туристы по леу::: найдите значение выражений

Автор: Гость