Помогите пожалуйста 1) 2 3/5 *1 9*26; 2) 7/19 * 57::: туристы прошли 15 км из них 3/5 пути они шли л??сом сколько км прошли туристы по леу::: найдите значение выражений
Математика
Помогите пожалуйста 1) 2 3/5 *1 9*26; 2) 7/19 * 57::: туристы прошли 15 км из них 3/5 пути они шли л??сом сколько км прошли туристы по леу::: найдите значение выражений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3/5*1 9/26= 13/5*35/26=7/2=3 1/2 7/19*57=7/19*57/1=7/1*3=21 По лесу туристы шли 3/5*15=3/1*3=9 км
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