Помогите,пожалуйста. 1.Чем отличаются наречия от других частей речи? 2.Приведите ??римеры обстоятельственных и определительных наречий. 3.Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной степени...

Русский язык

Помогите,пожалуйста. 1.Чем отличаются наречия от других частей речи? 2.Приведите ??римеры обстоятельственных и определительных наречий. 3.Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной степени? 4.С помощью каких способов образуются наречия? 5.В каких наречиях пишется одна буква н,а в каких - две? 6.В каких случаях на конце наречий употребляется суффикс - о,а в каких- суффикс - а? 7.Как пишется не с наречиями на - о и - е? 8.Как пишутся наречия с дефисом? 9.На конце каких наречий после шипящих пишется мягкий знак? 10.В каких наречиях пишется приставка не -,а в каких - ни?

Автор: Гость