Помогите пожалуйста!!! 1)Чтобы покорить дочь этолийского царя Леду, Завс предстал перед ней в образе белоснежного... а)лебедя б)быка 2)Какое имя дал Жан-Жак Руссо статуе,в которую влюбился Пигмалион? а)Галатея б)Алетейя
Литература
Помогите пожалуйста!!! 1)Чтобы покорить дочь этолийского царя Леду, Завс предстал перед ней в образе белоснежного... а)лебедя б)быка 2)Какое имя дал Жан-Жак Руссо статуе,в которую влюбился Пигмалион? а)Галатея б)Алетейя
Ответ(ы):
Гость:
1) Лебедя (третий раз вижу этот вопрос за сегодня...) 2) Галатея
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