Помогите пожалуйста!!! 1)Чтобы покорить дочь этолийского царя Леду, Завс предстал перед ней в образе белоснежного... а)лебедя б)быка 2)Какое имя дал Жан-Жак Руссо статуе,в которую влюбился Пигмалион? а)Галатея б)Алетейя

Литература

Помогите пожалуйста!!! 1)Чтобы покорить дочь этолийского царя Леду, Завс предстал перед ней в образе белоснежного... а)лебедя б)быка 2)Какое имя дал Жан-Жак Руссо статуе,в которую влюбился Пигмалион? а)Галатея б)Алетейя

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