Помогите пожалуйста 1)Дискуссия была бурная, но к консенсусу все же пришли. Где здесь новые слова? 2)Напишите,как появляются в языке заимствованные слова.Приведите примеры таких слов
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Помогите пожалуйста 1)Дискуссия была бурная, но к консенсусу все же пришли. Где здесь новые слова? 2)Напишите,как появляются в языке заимствованные слова.Приведите примеры таких слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискуссия консенсус Заимствованные слова появляются от общения с носителями другого языка, звучат по телевизору радио, в интернете. пример плюрализм сленг
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