Помогите пожалуйста 1)Дискуссия была бурная, но к консенсусу все же пришли. Где здесь новые слова? 2)Напишите,как появляются в языке заимствованные слова.Приведите примеры таких слов

Русский язык

Помогите пожалуйста 1)Дискуссия была бурная, но к консенсусу все же пришли. Где здесь новые слова? 2)Напишите,как появляются в языке заимствованные слова.Приведите примеры таких слов

Автор: Гость