Помогите, пожалуйста. 1)докажите, что самый холодный материк богат органическим миром. 2)почему в Антарктиде есть пустыни? 3)сравните пустыни в Африке и в Антарктиде

География
Помогите, пожалуйста. 1)докажите, что самый холодный материк богат органическим миром. 2)почему в Антарктиде есть пустыни? 3)сравните пустыни в Африке и в Антарктиде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 там есть животные которые встречаются только там 2. Потомучто там не чего не растет и этот континет полностью во льду 3 В африке жаркая пустыня с песками а в антарктиде снежная пустыня
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