Помогите, пожалуйста. 1)докажите, что самый холодный материк богат органическим миром. 2)почему в Антарктиде есть пустыни? 3)сравните пустыни в Африке и в Антарктиде
География
Помогите, пожалуйста. 1)докажите, что самый холодный материк богат органическим миром. 2)почему в Антарктиде есть пустыни? 3)сравните пустыни в Африке и в Антарктиде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 там есть животные которые встречаются только там 2. Потомучто там не чего не растет и этот континет полностью во льду 3 В африке жаркая пустыня с песками а в антарктиде снежная пустыня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Реши задачу с пояснением Масса четырёх одинаковых ящиком с мандаринами 34 кг . Масса пустого ящика 1кг 500г. Найди массу мандаринов в каждом ящике
Математика