Помогите,пожалуйста. 1)Как океан влияет на сушу? 2)Как суша влияет на океан? ПОМОГ??ТЕ,ПОЖАЛУЙСТА(СРОЧНО)
География
Помогите,пожалуйста. 1)Как океан влияет на сушу? 2)Как суша влияет на океан? ПОМОГ??ТЕ,ПОЖАЛУЙСТА(СРОЧНО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океан днем нагревается, а ночью отдаёт тепло суше.
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