ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Какой следующий этап компьютерной эволюции? 2.Согласны ли вы с тем что компьютерные технологии не только окружают человека но и проникают в него?

Гость: Гость:

1) Компью́теры пя́того поколе́ния — в соответствии с идеологией развития компьютерных технологий, после четвёртого поколения, построенного на сверхбольших интегральных схемах, ожидалось создание следующего поколения, ориентированного на распределенные вычисления, одновременно считалось, что пятое поколение станет базой для создания устройств, способных к имитации мышления. 2)согласен) и полностью поддерживаю), т.к. внедрение компьютерных технологий это очень полезно. К примеру: слепые могу увидеть спомощью новейших разработок, люди без конечностей могу спокойно жить как и все остальные люди с новейшими имплантатами