Помогите пожалуйста! 1. Кислород в природе не встречается в А)в воде Б)в атмосфере В)в земной коре Г)в живых организмах Д)в вакууме 2.В промышленности водород получают А)взаимодействием воды с метаном Б)разложением воды В)раз...

Химия

Помогите пожалуйста! 1. Кислород в природе не встречается в А)в воде Б)в атмосфере В)в земной коре Г)в живых организмах Д)в вакууме 2.В промышленности водород получают А)взаимодействием воды с метаном Б)разложением воды В)разложением сероводорода Г)взаимодействием металлов с кислотами Д)взаимодействие воды с метаном и разложением сероводорода 3.Число электронных уровней в атоме серебра А)1 Б)2 В)3 Г)4 Д)5

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