Помогите,пожалуйста 1. Когда образовался Сталинградский фронт? 2. Назовите,сколько людей, танков и самолётов участвовало в Сталинградской битве 3. Когда ставка приняла решение разделить Сталинградский фронт на 2 фронта: Стал...

История

Помогите,пожалуйста 1. Когда образовался Сталинградский фронт? 2. Назовите,сколько людей, танков и самолётов участвовало в Сталинградской битве 3. Когда ставка приняла решение разделить Сталинградский фронт на 2 фронта: Сталинградский и Юго-Восточный? 4. Назовите протяжённость Сталинградского фронта 5. Назовите период самого кровопролитного,самого упорного сражения,которое вошло в историю как "Оборона Сталинграда" 6. сколько времени длилось Сталинградское сражение? 7. какая армия врага была взята в плен русскими и кто ею командовал? 8. назовите командующего Сталинградским фронтом. 9. скажите,каков был план взятия Сталинграда фашистами? 10. назовите 2 основных периода,на которые делится ход Сталинградской битвы? 11. назовите основные армии фашистского блока,которые были разгромлены под Сталинградом 12. почему враг так стремился прорвать оборону Сталинграда? 13. какие оборонительные рубежи были выстроены для того,чтобы не пропустить врага в город? 14. каково было соотношение сил на Сталинградском фронте к концу июля 1942г.? 15. чем закончилась Сталинградская битва и каково ее историческое значение? 16. под каким девизом сражались советские воины и почему был выбран именно этот девиз? 17. как советское правительство оценило выдающийся подвиг солдат и офицеров в Сталинградской битве? 18. Как называлась операция по разгрому немецко-фашистких войск в Среднем Дону? 19. Какие потери понес немецко-фашистский блок в ходе Сталинградского сражения? 20. Как называлась операция по деблокированию войск под Сталинградом,которую спланировали немцы, и кто был ее командующим?

Автор: Гость