Помогите пожалуйста(((( 1)на сколько процентов 14 меньше, чем 56? 2)на сколько процен??ов 56 больше, чем 14?

Математика
Помогите пожалуйста(((( 1)на сколько процентов 14 меньше, чем 56? 2)на сколько процен??ов 56 больше, чем 14?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пропорция: 56 - 100%                          14 - х% х = 14 * 100 : 56 = 25% 100% - 25% = 75% Ответ: 14 меньше 56 на 75%. 2) Пропорция: 14 - 100%                          56 - х% х = 56 * 100 : 14 = 400% 400% - 100% = 300% Ответ: 56 больше 14 на 300%.
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