Помогите пожалуйста(((( 1)на сколько процентов 14 меньше, чем 56? 2)на сколько процен??ов 56 больше, чем 14?

Математика

Помогите пожалуйста(((( 1)на сколько процентов 14 меньше, чем 56? 2)на сколько процен??ов 56 больше, чем 14?

Автор: Гость