Помогите пожалуйста(((( 1)на сколько процентов 14 меньше, чем 56? 2)на сколько процен??ов 56 больше, чем 14?
Математика
Помогите пожалуйста(((( 1)на сколько процентов 14 меньше, чем 56? 2)на сколько процен??ов 56 больше, чем 14?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пропорция: 56 - 100% 14 - х% х = 14 * 100 : 56 = 25% 100% - 25% = 75% Ответ: 14 меньше 56 на 75%. 2) Пропорция: 14 - 100% 56 - х% х = 56 * 100 : 14 = 400% 400% - 100% = 300% Ответ: 56 больше 14 на 300%.
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