Помогите пожалуйста! 1.Назови глаголы исключения, которые относятся к 1 спряжению . 2. В каких формах глагола пишется Ь знак? Приведи примеры 3. Какова синтаксическая роль глагола в предложении?
Русский язык
Помогите пожалуйста! 1.Назови глаголы исключения, которые относятся к 1 спряжению . 2. В каких формах глагола пишется Ь знак? Приведи примеры 3. Какова синтаксическая роль глагола в предложении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1– Брить, стелить 2– В инфинитиве. ГулятЬ–инфинитив В форме 2-го лица ед. числа Ты гуляешЬ В форме повелительного наклонения ПознакомЬся 3–Сказуемое, подлежащее, может быть дополнением, определением и обстоятельством
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