Помогите пожалуйста! 1.Назови глаголы исключения, которые относятся к 1 спряжению . 2. В каких формах глагола пишется Ь знак? Приведи примеры 3. Какова синтаксическая роль глагола в предложении?

Гость: Гость:

1– Брить, стелить 2– В инфинитиве. ГулятЬ–инфинитив В форме 2-го лица ед. числа Ты гуляешЬ В форме повелительного наклонения ПознакомЬся 3–Сказуемое, подлежащее, может быть дополнением, определением и обстоятельством