Помогите пожалуйста! 1. Периметр треугольника, длина -5см, одна сторона - 3 см, вторая сторона - х см. равен 11см. Найди его неизвестную сторону. 2. Периметр треугольника, ширины - 1 см, длины - х см, равен 10см.Найди его неи...
Математика
Помогите пожалуйста! 1. Периметр треугольника, длина -5см, одна сторона - 3 см, вторая сторона - х см. равен 11см. Найди его неизвестную сторону. 2. Периметр треугольника, ширины - 1 см, длины - х см, равен 10см.Найди его неизвестную сторону.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 1)5+3=8(см) - составляют две стороны 2)11-8=3(см) Ответ: неизвестная сторона = 3. 2 задача 1)10-1=9(см) Ответ: неизвестная сторона = 9. Удачи! :)
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