Помогите пожалуйста! 1. Периметр треугольника, длина -5см, одна сторона - 3 см, вторая сторона - х см. равен 11см. Найди его неизвестную сторону. 2. Периметр треугольника, ширины - 1 см, длины - х см, равен 10см.Найди его неи...

Математика

Помогите пожалуйста! 1. Периметр треугольника, длина -5см, одна сторона - 3 см, вторая сторона - х см. равен 11см. Найди его неизвестную сторону. 2. Периметр треугольника, ширины - 1 см, длины - х см, равен 10см.Найди его неизвестную сторону.

Автор: Гость