ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Понятие «право» в объективном смысле означает: 1. Правила поведения людей в общественных местах. 2.Совокупность общеобязательных правил поведения, исходящих от государства и охраняемых им от нару...

Право

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Понятие «право» в объективном смысле означает: 1. Правила поведения людей в общественных местах. 2.Совокупность общеобязательных правил поведения, исходящих от государства и охраняемых им от нарушения. 3. Результат осознания лицом возможности поступать тем или иным образом. 2. Одним из элементов нормы права является: 1. Преамбула. 2. Гипотеза. 3. Принцип. 4. Диспозиция. 3. Нормативно-правовой акт - это: 1. Любой документ, в котором содержатся правила поведения. 2. Акт компетентного органа или должностного лица. 3. Документ правотворческого органа, в котором содержаться правовые нормы. 4. Акт правоприменительного органа. 4. Расставьте в порядке убывания юридической силы следующие виды нормативно- правовых актов: 1. Постановление Правительства РФ, Федеральный закон, Распоряжение Президента РФ. 2. Распоряжение Президента РФ, Федеральный закон, Постановление Правительства РФ. 3. Федеральный закон, Распоряжение Президента РФ, Постановление Правительства РФ. 5. Назовите отрасли, входящие в правовую систему РФ: 1. Гражданское право. 2. Международное гуманитарное право. 3. Образовательное право. 4. Телефонное право. 6. Укажите, что понимается под правоотношением: 1. Отношения между людьми. 2. Общественное отношение, урегулированное нормами права. 3. Отношение, возникающее в процессе осуществления правосудия. 4. Причинение ущерба другому человеку.

Автор: Гость