ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! 1.Сколько корней имеет уравнение |x|=9? а)один б)два в)уравнение не имеет корней г)бесконечное множество 2.Упростите выражение и найдите его значение при с=0,8. 3с-(2с+11)*4= 3.Решите уравнение: х...

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! 1.Сколько корней имеет уравнение |x|=9? а)один б)два в)уравнение не имеет корней г)бесконечное множество 2.Упростите выражение и найдите его значение при с=0,8. 3с-(2с+11)*4= 3.Решите уравнение: х/4+3/56=3/7+х/8

Автор: Гость