ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! 1.Сколько корней имеет уравнение |x|=9? а)один б)два в)уравнение не имеет корней г)бесконечное множество 2.Упростите выражение и найдите его значение при с=0,8. 3с-(2с+11)*4= 3.Решите уравнение: х...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! 1.Сколько корней имеет уравнение |x|=9? а)один б)два в)уравнение не имеет корней г)бесконечное множество 2.Упростите выражение и найдите его значение при с=0,8. 3с-(2с+11)*4= 3.Решите уравнение: х/4+3/56=3/7+х/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.б 2 и 3 напишу на листочке и кину фотографией.
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