Помогите пожалуйста: 1. укажите верные высказывания: 1.буква В всегда обозначает звонкий согласный звук. 2. В слове кисть все согласные звуки мягкие 3. В слове ауканье количество букв и звуков совпадает. 4. В слове пошьёт все с...

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Помогите пожалуйста: 1. укажите верные высказывания: 1.буква В всегда обозначает звонкий согласный звук. 2. В слове кисть все согласные звуки мягкие 3. В слове ауканье количество букв и звуков совпадает. 4. В слове пошьёт все согласные буквы глухие. 2. Почему приставку в слове избежать называют изменяемой,а в слове сбежать не изменяемой? 3. В какой строчке к каждому слову можно подобрать проверочное? 1. г_рняк,г_рячий,г_ристый,г_ревать 2. беск_нечный,пом_рил,б_режок,исп_лнять. 3.п_рьевой,зап_рать,ш_лестеть,ш_лковистый 4.пл_менеет,зам_чательный,ул_й,обн_вление . СПАСИБО))

Автор: Гость