Помогите пожалуйста!!! 1. В начале 19 века высшим судебным органом в Российской имп??рии являлся: а) Сенат б) Государственный совет в) императорская канцелярия г) Комитет министров 2. Прочтите отрывок и укажите о ком го...

История

Помогите пожалуйста!!! 1. В начале 19 века высшим судебным органом в Российской имп??рии являлся: а) Сенат б) Государственный совет в) императорская канцелярия г) Комитет министров 2. Прочтите отрывок и укажите о ком говорится "Уже при Павле 1 он получил в Петербургском чиновном мире. По воцарении Александра 1 он был переведен в Непременный совет... Все важнейшие проэкты законов, изданных с 1802г были редактированы им как управляющим департаментом министерства внутренних дел." а) Новосильцев б) Спиранский в) Чарторыйский г) Аракчеев

Автор: Гость