Помогите пожалуйста!!! 1. Выберите ряд, в котором все существительные мужского рода: А. непоседа, доктор, кенгуру; Б. пенальти, колибри, Тбилиси; В. шимпанзе, ЮНЕСКО, конферансье; Г. кофе, протеже, драже. 2. Укажите верно...

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Помогите пожалуйста!!! 1. Выберите ряд, в котором все существительные мужского рода: А. непоседа, доктор, кенгуру; Б. пенальти, колибри, Тбилиси; В. шимпанзе, ЮНЕСКО, конферансье; Г. кофе, протеже, драже. 2. Укажите верное утверждение: А. В предложении с безличными глаголами нет сказуемого; Б. Безличные глаголы употребляются только в изъявительном наклонении; В. В предложении с безличными глаголами нет подлежащего; Г. Безличные глаголы употребляются в изъявительном и в условном наклонении. 3. Выберите слово, которое образовано при помощи приставки и суффикса одновременно: А. осиновый; Б. деревенский; В. стульчик; Г. приморский.

Автор: Гость