ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1.вынесите множитель из-под знака корня √8b^3 2.внесите множитель из-под знака корня m\6√12m 3.расположите числа в порядке возрастания √10; 2√3; 3 4.освободите дробь от знака корня в знаменателе 1\2√5

Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1.вынесите множитель из-под знака корня √8b^3 2.внесите множитель из-под знака корня m\6√12m 3.расположите числа в порядке возрастания √10; 2√3; 3 4.освободите дробь от знака корня в знаменателе 1\2√5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)m\6√12m=m/6√4*3m=m/12√3m 1)√8b^3=√4b^2*2b=2b√2b 3)2√3;√10;3 4)1/2√5=1√5/2*5=1√5/10

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В при­ла­га­тель­ном, об­ра­зо­ван­ном при по­мо­щи суф­фи...
Ответить
Алгебра
Номер 199(1,2) и 201 помогите
Ответить
Английский язык
Помогите срочно! Прочитать текст и преобразовать слова. 11. Three men came to New York for the first time and took room in a hotel. In the ...
Ответить
Физика
Мальчик тянет сани массой 6кг с ускоренеем 3м/с2.Чему равна сила тяги,если коэффеци??нт трения 0,3?
Ответить
Алгебра
Решить уравнение 7x-(x+3)=3(2x-1)
Ответить