ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1.вынесите множитель из-под знака корня √8b^3 2.внесите множитель из-под знака корня m\6√12m 3.расположите числа в порядке возрастания √10; 2√3; 3 4.освободите дробь от знака корня в знаменателе 1\2√5

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1.вынесите множитель из-под знака корня √8b^3 2.внесите множитель из-под знака корня m\6√12m 3.расположите числа в порядке возрастания √10; 2√3; 3 4.освободите дробь от знака корня в знаменателе 1\2√5

Автор: Гость