ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1.вынесите множитель из-под знака корня √8b^3 2.внесите множитель из-под знака корня m\6√12m 3.расположите числа в порядке возрастания √10; 2√3; 3 4.освободите дробь от знака корня в знаменателе 1\2√5
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1.вынесите множитель из-под знака корня √8b^3 2.внесите множитель из-под знака корня m\6√12m 3.расположите числа в порядке возрастания √10; 2√3; 3 4.освободите дробь от знака корня в знаменателе 1\2√5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)m\6√12m=m/6√4*3m=m/12√3m 1)√8b^3=√4b^2*2b=2b√2b 3)2√3;√10;3 4)1/2√5=1√5/2*5=1√5/10
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