Помогите пожалуйста))) 10 г смеси цинка, железа и меди обработали избытком раствора соляной кислоты. При этом выделилось 2,912л газа (н.у.) и не растворилось 2г вещества. Определить массовые доли цинка и железа в смеси. А) Z...

Химия
Помогите пожалуйста))) 10 г смеси цинка, железа и меди обработали избытком раствора соляной кислоты. При этом выделилось 2,912л газа (н.у.) и не растворилось 2г вещества. Определить массовые доли цинка и железа в смеси. А) Zn – 40% и Fe – 40% В) Zn – 36% и Fe – 44% Б) Zn – 28% и Fe – 52% Г) Zn – 52% и Fe – 28%
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