ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!111)))) ДАМ 25 БАЛЛОВ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))) Вставьте где необходимо, пропущенные буквы и выпишите словосочетания с причастиями и прилагательными в две колонки. Квалифицирован...ый рабочий, бешен...ый пёс,...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!111)))) ДАМ 25 БАЛЛОВ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))) Вставьте где необходимо, пропущенные буквы и выпишите словосочетания с причастиями и прилагательными в две колонки. Квалифицирован...ый рабочий, бешен...ый пёс, выполнен...ая работа, журавлин...ый крик, единствен...ое доказательство, кожан...ые перчатки, окон...ые рамы, жарен...ая на сковороде рыба, сушен...ые грибы, смышлен...ный парень, ранен...ый в бою солдат, незван...ый гость, отработан...ые дни, сушен...ые на солнце яблоки, вспахан...ые поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квалифицированный рабочий, бешеный пёс, выполненная-причастие работа, журавлиный крик, единственное доказательство, кожаные перчатки, оконные рамы, жаренная-причастие на сковороде рыба, сушеные грибы, смышленый парень, раненный-причастие в бою солдат, незваный гость, отработанные-причастие дни, сушенные-причастие на солнце яблоки, вспаханные-причастие поля.
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