ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!! 2 КЛАСС ЛИТЕРАТУРА -------ПРИДУМАЙ РАССКАЗ НА ТЕМУ "" НЕТ ЛУЧШЕГО ДРУЖКА,ЧЕМ РОДНАЯ МАТУШКА ""

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Чтобы написать небольшой рассказ, надо припомнить конкретную историю из детства, когда вы играли с ребятами на улице в веселую игру. А мама между прочим отпускать Вас не хотела и Вы у нее с трудом отпросились погулять. Она Вас отпустила, но Вы на нее сильно обиделись. Так вот гуляя со своими любимыми друзьями, Вас сильно толкнули , Вы ударились и заплакали. Над Вами стали смеяться и все убежали. Вы пришли домой и мама , на которую Вы обиделись, Вас очень жалела и даже сбегала в магазин за тортиком, чтобы Вам было не так больно. Спрашивается, кто лучший друг, только мама. Вот приблизительно в таком ключе и напишите небольшой рассказ. ПОПРОБУЙ ТАК