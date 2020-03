Помогите пожалуйста 2) Use: I. you. he. she. it. we. They. 1. …is a teacher. 2. …are agood friend. 3. …is a table. 4. … am a student. 5. …is Mr. Robinson. 6. …is a cat. 7. …is a young man. 8. …am fine. 9. …is in th...

Английский язык

