Помогите пожалуйста 3 тапсырма нужно с этими словами придумать по одному предло??ению по правилам : жакты жаксыз толынды толынсыз жалан жайылма
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста 3 тапсырма нужно с этими словами придумать по одному предло??ению по правилам : жакты жаксыз толынды толынсыз жалан жайылма
Ответ(ы):
Гость:
МҰРАЖАЙ ҚОРЫНА КӨМЕКТЕСПЕ МҰРАЖАЙ ТОПТАМАСЫ КЕРЕМЕТ БІЗ МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ САҚТАП,КЕЛЕСІ ҰРПАҚҚА ЖЕТКІЗУІМІЗ КЕРЕК. МЫНАУЫН ЖАҚСЫ ТУЫНДЫ ЕКЕН СӘЛЕМ ЭКСПОНАТТАР ҚАНЕ,БӘРІМІЗ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ГАЛЕРЕЯҒА НАЗАР АУДАРАМЫЗ
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