Помогите пожалуйста 65 кг сплава из меди и олова содержит x кг меди если к этому сла??у добавить 10 кг меди, то найдите процентное содержание олова в этом сплаве

Математика
Помогите пожалуйста 65 кг сплава из меди и олова содержит x кг меди если к этому сла??у добавить 10 кг меди, то найдите процентное содержание олова в этом сплаве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-65)/65*100% -процентное содержание олова до добавления меди (x+10-65)/65*100% - измененное содержание олова в сплаве не хватает еще одного условия
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