Помогите пожалуйста 65 кг сплава из меди и олова содержит x кг меди если к этому сла??у добавить 10 кг меди, то найдите процентное содержание олова в этом сплаве

Математика

Помогите пожалуйста 65 кг сплава из меди и олова содержит x кг меди если к этому сла??у добавить 10 кг меди, то найдите процентное содержание олова в этом сплаве

Автор: Гость