Помогите пожалуйста А)1/5+8/25+7/25, Б)1/7+2/21+3/7, В)1/15+2/45+7/15, Г)3/49+5/7+4/49, Д)7/10+2/15+11/30, Е)1/12+1/18+1/12.
Математика
Помогите пожалуйста А)1/5+8/25+7/25, Б)1/7+2/21+3/7, В)1/15+2/45+7/15, Г)3/49+5/7+4/49, Д)7/10+2/15+11/30, Е)1/12+1/18+1/12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5/25+8/25+7/25=20/25=4/5=0,8 б)3/21+2/21+9/21=14/21 в)3/45+2/45+21/45=26/45 г)3/49+35/49+4/49=42/49 д)21/30+4/30+11/30=36/30=1,2 е)6/72+3/72+6/72=15/72=5/24
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