Помогите пожалуйста!!! А где ее след чуть заметней ложится, Там буйно потом урожай колосится. Какой падеж будет в слове след и урожай

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Помогите пожалуйста!!! А где ее след чуть заметней ложится, Там буйно потом урожай колосится. Какой падеж будет в слове след и урожай
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именит.падеж  (кто ? что?)
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