Помогите пожалуйста(алгебраическая сумма) 1.)Вычислите 1.)4-3-5+9+2-7+3 4.)-5+10-3+8-11-12 2.)3-7+2-4-8+1 5.)-2+7-1+4-6-8 3.)3+4-6-1-4+2 6.)13-17+9-16+4+7 2.)Перепешите в виде алгебраической суммы и вычислите: 1.)(+1)-(-8...

Математика

Помогите пожалуйста(алгебраическая сумма) 1.)Вычислите 1.)4-3-5+9+2-7+3 4.)-5+10-3+8-11-12 2.)3-7+2-4-8+1 5.)-2+7-1+4-6-8 3.)3+4-6-1-4+2 6.)13-17+9-16+4+7 2.)Перепешите в виде алгебраической суммы и вычислите: 1.)(+1)-(-8)+(-10)-(+3) 3.)(-1)+(-6)-(-2)+(-5)-(-7) 2.)(+3)-(-7)+(-1)+(+2)-(-4) 4.)(-2)-(-4)-(+1)+(+3)-(-3) Заранее спасибо большое!

Автор: Гость