Помогите пожалуйста!! Алидин купил для обезьяны Абу 6 кг бананов и 8 кг фиников,заплотив за всё 136,4 драхмы.Сколько столит 1 кг фиников,если 1 кг бананов стоит 10,2 драхмы?
Математика
Помогите пожалуйста!! Алидин купил для обезьяны Абу 6 кг бананов и 8 кг фиников,заплотив за всё 136,4 драхмы.Сколько столит 1 кг фиников,если 1 кг бананов стоит 10,2 драхмы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - драхмы стоит 1 кг фиников зная что 1кг бананов 10,2 драхмы составим уравнение 6*10,2 + 8x= 136,4 X=24,7
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