Помогите пожалуйста!! Алидин купил для обезьяны Абу 6 кг бананов и 8 кг фиников,заплотив за всё 136,4 драхмы.Сколько столит 1 кг фиников,если 1 кг бананов стоит 10,2 драхмы?

Математика

Помогите пожалуйста!! Алидин купил для обезьяны Абу 6 кг бананов и 8 кг фиников,заплотив за всё 136,4 драхмы.Сколько столит 1 кг фиников,если 1 кг бананов стоит 10,2 драхмы?

Автор: Гость