Помогите пожалуйста ! Асем села в 7 вагон, считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон, считая с конца поезда.Девочки оказались в одном вагоне.Сколько вагонов в поезде.? РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА УРАВНЕНИЕМ!!!

Математика
Помогите пожалуйста ! Асем села в 7 вагон, считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон, считая с конца поезда.Девочки оказались в одном вагоне.Сколько вагонов в поезде.? РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА УРАВНЕНИЕМ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-всего вагонов то тогда х-7-7=0 х=7+7 то есть х=14
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