Помогите пожалуйста ! Асем села в 7 вагон, считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон, считая с конца поезда.Девочки оказались в одном вагоне.Сколько вагонов в поезде.? РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА УРАВНЕНИЕМ!!!

Математика

Помогите пожалуйста ! Асем села в 7 вагон, считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон, считая с конца поезда.Девочки оказались в одном вагоне.Сколько вагонов в поезде.? РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА УРАВНЕНИЕМ!!!

Автор: Гость