Помогите пожалуйста Богатый и знатный граф. ему две тётушки запрещали и руки окун??ться в воду ,и с рыбками разговаривать , и цветы трогать , и общаться с деревенским ребятами

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Помогите пожалуйста Богатый и знатный граф. ему две тётушки запрещали и руки окун??ться в воду ,и с рыбками разговаривать , и цветы трогать , и общаться с деревенским ребятами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катти Шегге черноморец книга вторая за живой водой часть 3 дом послушания вроде там что то употреблялось такое

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