Помогите пожалуйста, буду очень благодарна и дам 30 балов. 1)6/3x-3y + 8x/4x^2-4y^2 2)3a-b/a^2-b^2 - a/a^2 -ab 3)3a/4a^2-1 - a+1/2a^2+a 4)b-1/(b+3)^3 - b/b^2-9 5)a-3/a^2-4 - a/(a-2)^2 1)4x-3/2 - 5-2x/3 - 3x-4/3=5 2)2x + ...
Алгебра
Помогите пожалуйста, буду очень благодарна и дам 30 балов. 1)6/3x-3y + 8x/4x^2-4y^2 2)3a-b/a^2-b^2 - a/a^2 -ab 3)3a/4a^2-1 - a+1/2a^2+a 4)b-1/(b+3)^3 - b/b^2-9 5)a-3/a^2-4 - a/(a-2)^2 1)4x-3/2 - 5-2x/3 - 3x-4/3=5 2)2x + 3x-1/2 - 5x-2/3=2 3)8x+7/6 - 5x-2/2=3 - 3-2/4 4)4z/3 - 17 + 3z-17/4=z+5/2 Вот если надо:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ ___ 3a^3 - 18b^3 = = 3 * (a^3 - 9b^3) = 3 * [a^3 - (3b)^3] = 3 * (a - 3b)(a^2 + 3ab + 9b^2) __ 18b^2*a + 6a^2*b + 2a^3 = = 2a * (9b^2 + 3ab + a^2) = 2a * (a^2 + 3ab + 9b^2) => первая дробь будет: [3 * (a - 3b)(a^2 + 3ab + 9b^2)] [2a * (a^2 + 3ab + 9b^2)] = 3(a-3b) 2a __81a^2*b - 54ab^2 + 9b^3 = = 9b * (9a^2 - 6ab + b^3) = 9b * (3a - b)^2 __ 2ab^2 - 12ba^2 + 18a^3 = = 2a * (b^2 - 6ab + 9a^2) = 2a * (b - 3a)^2 => вторая дробь будет: [9b * (3a - b)^2] [2a * (b - 3a)^2] = 9b 2a т. к. (3a - b)^2 = (b - 3a)^2, потому что (3a - b)^2 = [(-1)*(3a - b)^2 = (-1)^2 * (3a - b)^2 = (3a - b)^2 Тогда сумма дробей будет: 3(a-3b) 2a + 9b 2a = = (3a - 9b - 9b) 2a = = 3a 2a = 32
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