Помогите пожалуйста! Буду очень благодарна Задание: Найдите разность чисел -6,6 и четыре целых две третьих Варианты ответа: 1) минус две целых одна пятнадцатая 2) минус одна целая четырнадцать пятнадцатых 3) одиннадца...
Математика
Помогите пожалуйста! Буду очень благодарна Задание: Найдите разность чисел -6,6 и четыре целых две третьих Варианты ответа: 1) минус две целых одна пятнадцатая 2) минус одна целая четырнадцать пятнадцатых 3) одиннадцать целых четыре пятнадцатые 4) минус одиннадцать целых четыре пятнадцатые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 так как -6.6-4 2/3=-6 18/30-4 20/30=-11 8/30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста Fill in the preposition with phrasal verb "to set" 1 The Director set the designer ... a new type of scenery. 2 The comp...
Математика
Физика