Помогите пожалуйста! Буду очень благодарна Задание: Найдите разность чисел -6,6 и четыре целых две третьих Варианты ответа: 1) минус две целых одна пятнадцатая 2) минус одна целая четырнадцать пятнадцатых 3) одиннадца...

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Помогите пожалуйста! Буду очень благодарна Задание: Найдите разность чисел -6,6 и четыре целых две третьих Варианты ответа: 1) минус две целых одна пятнадцатая 2) минус одна целая четырнадцать пятнадцатых 3) одиннадцать целых четыре пятнадцатые 4) минус одиннадцать целых четыре пятнадцатые

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