Помогите пожалуйста! Буду очень благодарна Задание: Найдите разность чисел -6,6 и четыре целых две третьих Варианты ответа: 1) минус две целых одна пятнадцатая 2) минус одна целая четырнадцать пятнадцатых 3) одиннадца...

Математика
Помогите пожалуйста! Буду очень благодарна Задание: Найдите разность чисел -6,6 и четыре целых две третьих Варианты ответа: 1) минус две целых одна пятнадцатая 2) минус одна целая четырнадцать пятнадцатых 3) одиннадцать целых четыре пятнадцатые 4) минус одиннадцать целых четыре пятнадцатые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 так как -6.6-4 2/3=-6 18/30-4 20/30=-11 8/30
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