ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ!!! :((( (1)Найдите нули функции: 1) f(x)=2x-3 2)h(x)=2x²+5x-7 3) q(x)= x+1/2x²+5x+3 4) h(x)= x²+5x-6/2x²+5x+3 5)v(x)=4-x-3x² (2)Определите вершину и соь параболы и схематически постройте графи...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ!!! :((( (1)Найдите нули функции: 1) f(x)=2x-3 2)h(x)=2x²+5x-7 3) q(x)= x+1/2x²+5x+3 4) h(x)= x²+5x-6/2x²+5x+3 5)v(x)=4-x-3x² (2)Определите вершину и соь параболы и схематически постройте график функции: 1) y=3(x-5)²-2 2) y=-2(x+1)²+3 3) y=2x²-1 4) y=(x-5)² Помогите!!! дам 57 баллов!!!
Ответ(ы):
Гость:
2x-3=0 2x=3 x=1.5 2x²+5x-7=0 D=25+56=81 x=-5+-9/4=-7;1 x+1/2x²+5x+3=0 x+1=0 x=-1 x²+5x-6/2x²+5x+3 x²+5x-6=0 D=25+24=49 x=-5+-7/2=-6;1 4-x-3x²=0 -3x²-x+4=0 3x²+x-4=0 D=1+48=49 x=1+-7/6=8/6; -1 Графики во вложении (по порядку) 1) 3x²-30x+73 2) -2x²-4x+1 3) 2x²-1 4) x²-10x+25
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