ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ!!! :((( (1)Найдите нули функции: 1) f(x)=2x-3 2)h(x)=2x²+5x-7 3) q(x)= x+1/2x²+5x+3 4) h(x)= x²+5x-6/2x²+5x+3 5)v(x)=4-x-3x² (2)Определите вершину и соь параболы и схематически постройте графи...

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ!!! :((( (1)Найдите нули функции: 1) f(x)=2x-3 2)h(x)=2x²+5x-7 3) q(x)= x+1/2x²+5x+3 4) h(x)= x²+5x-6/2x²+5x+3 5)v(x)=4-x-3x² (2)Определите вершину и соь параболы и схематически постройте график функции: 1) y=3(x-5)²-2 2) y=-2(x+1)²+3 3) y=2x²-1 4) y=(x-5)² Помогите!!! дам 57 баллов!!!

Автор: Гость