Помогите пожалуйста что означает слово каучУк

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Помогите пожалуйста что означает слово каучУк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каучук - упругое вещество из млечного сока некоторых южных растений ( каучуконосов), употр.как сырье для выработки резины 
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