Помогите пожалуйста что означает слово каучУк
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Помогите пожалуйста что означает слово каучУк
Ответ(ы):
Гость:
Каучук - упругое вещество из млечного сока некоторых южных растений ( каучуконосов), употр.как сырье для выработки резины
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