Помогите пожалуйста что означают эти слова в наше время:Чело,выя,уста,ланита,око, ??лань,перст,десница.в зарание спасибо(:

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Помогите пожалуйста что означают эти слова в наше время:Чело,выя,уста,ланита,око, ??лань,перст,десница.в зарание спасибо(:

Автор: Гость